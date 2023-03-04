İstanbul sokakları Teksas'a döndü1 Kurşun yağdırdılar

Sokaktaki esnaf, saldırı sırasında iş yerinde bulunduğunu belirterek "Sokakta bir araç vardı. Otomatik silahla tarandı. Kurşun izleri de orada. Bir tane de karşı binanın camına isabet etti. Olay çok hızlı gelişti, arabadan ateş ettiler. Biz de dükkanda kendimizi can havliyle saklamak zorunda kaldık. Polisler geldi, olay yeri inceleme ekipleri geldi çalışma yaptı. Araçta bir kişinin olduğu söyleniyor. Ateş açılınca arabadan inip aşağı doğru kaçmış galiba. Nedir, ne değildir biz de bilmiyoruz" diye konuştu.