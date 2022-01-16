İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda arbede
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulunda arbede yaşanırken polis, salona girmek zorunda kaldı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulunda, Başkan Eyüp Aksu konuşma yaparken bazı taksiciler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Salona giren polis güvenlik önlemi aldı.
SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulunu yapmaya başladı. 5 kişinin aday olduğu seçimlerde, İTEO Başkanı Eyüp Aksu konuşma yaparken üyeler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye döndü.
SALONA POLİS GİRDİ
Başkan adayları üyeleri sakinleştirmeye çalışırken salon gelen polis ekipleri grupları ayırdı. Polis güvenlik önlemi aldı.
"ÖZÜR DİLİYORUM" DİYEREK İDAM İPİ ATTI
Adaylardan İrfan Öztürk ise vaatlerini anlattıktan sonra mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia etti.
Öztürk, babasının da taksici olması nedeniyle 59 yıldır bu taksicilik mesleğinden ekmek kazandığını ve diğer adayların şu an taksicilik yapmadığını öne sürdü. Öztürk, "Yapacağım hamleden dolayı özür diliyorum. Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boynuna asılması için bunu atıyorum" diyerek Eyüp Aksu'ya doğru idam ipi attı.