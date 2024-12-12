İstanbul Teksas'a döndü: Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki araçlar hasar gördü.
Edinilen bilgilere göre olay Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Gece 02.00 sıralarında 30 Ağustos Caddesi'ne arabayla gelen iki grup, birbirine ateş açmaya başladı. Bir süre sonra şahıslar geldikleri arabayla olay yerinden kaçtı.
Çatışma sırasında çevredeki evler ve araçlar da kurşunların hedefi oldu. Zanlıların kaçarken çevredeki araçlara çarparak zarar verdiği görüldü.
Yaşanan çatışma güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sokakta buluşan iki grup, araç içerisinden birbirlerine ateş ediyor. Kaçan araçlardan biri caddede park halindeki bir çekiciye de çarpıyor.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede araştırma yapan olay yeri inceleme ekipleri 70'ten fazla boş kovan buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.