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İstanbul trafiği yine arapsaçı: Trafik durma noktasında

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Kaynak: AA
İstanbul trafiği yine arapsaçı: Trafik durma noktasında - Resim: 1

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk, kent genelinde yüzde 63'lere çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 71'i gördü.

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İstanbul trafiği yine arapsaçı: Trafik durma noktasında - Resim: 2

Okulların açılmasının ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

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İstanbul trafiği yine arapsaçı: Trafik durma noktasında - Resim: 3

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerliyor. Karşı yönde ise Uzunçayır'da başlayan yoğunluk Maltepe'ye kadar sürüyor.

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İstanbul trafiği yine arapsaçı: Trafik durma noktasında - Resim: 4

TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir, Ankara istikametinde ise Çamlıca gişeler mevkisinde yoğunluk yaşanıyor.

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