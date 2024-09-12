İstanbul trafiği yine arapsaçı: Trafik durma noktasında
İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.
Kaynak: AA
İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk, kent genelinde yüzde 63'lere çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 71'i gördü.
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Okulların açılmasının ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.
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Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerliyor. Karşı yönde ise Uzunçayır'da başlayan yoğunluk Maltepe'ye kadar sürüyor.
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TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir, Ankara istikametinde ise Çamlıca gişeler mevkisinde yoğunluk yaşanıyor.
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