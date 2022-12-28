İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada
İstanbul'da Basın Ekspres yolunda 2 sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Saniye saniye bir başka araç tarafından görüntülenen 2 sürücünün magandalıkları "pes" dedirtti.
İstanbul'da Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı.
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3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.
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Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi, değecek kadar yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu.
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Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü.
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