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İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda 2 sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Saniye saniye bir başka araç tarafından görüntülenen 2 sürücünün magandalıkları "pes" dedirtti.

İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada - Resim: 1

İstanbul'da Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı.

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İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada - Resim: 2

3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi. 

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İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada - Resim: 3

Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi, değecek kadar  yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu. 

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İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada - Resim: 4

Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü. 

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