İstanbul trafiğinde akılalmaz yol verme kavgası kamerada

Motosikletli ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında çıkan kavga başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki taraf arasında kavga çıkması ve motosikletlinin hafif ticari araca elindeki kaskla saldırdığı anlar yer aldı. (DHA)