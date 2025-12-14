İstanbul trafiğinde akılalmaz yol verme kavgası kamerada
İstanbul trafiğinde bir motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışmasında ortalık bir anda karıştı. Motosiklet sürücüsünün kaskıyla otomobile saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yukarıdudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, trafikte seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada hafif ticari araç sürücüsü aracını motosikletlinin önüne kırdı, motosiklet sürücüsü ise araca tekme atmaya çalıştı. Caddenin ilerisinde duran taraflardan motosiklet sürücüsü elindeki kaskla otomobile saldırdı.
Motosikletli ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında çıkan kavga başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki taraf arasında kavga çıkması ve motosikletlinin hafif ticari araca elindeki kaskla saldırdığı anlar yer aldı. (DHA)