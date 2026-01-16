İstanbul trafiğinde avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip noktalarından biri olan Büyükdere Caddesi'nde trafikteyken uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülen avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu saldırı anına dair görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A.'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu.
Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu.
Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı.
