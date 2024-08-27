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İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da Metrobüs durağında yürütülen 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs yolunda yürüttüğü 'Beyaz Yol' çalışması trafik yoğunluğuna neden oluyor.

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İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi - Resim: 2

Bakırköy Beşyol Metrobüs durağında yürütülen 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle Beylikdüzü istikameti metrobüs geçişlerine kapatıldı. 

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İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi - Resim: 3

Çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu Yenibosna istikameti Sefaköy metrobüs durağına kadar olan bölümde trafik tek şeritten veriliyor. 

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İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi - Resim: 4

Şerit daraltması nedeniyle Bakırköy'den Yenibosna istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu.

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