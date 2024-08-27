İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da Metrobüs durağında yürütülen 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs yolunda yürüttüğü 'Beyaz Yol' çalışması trafik yoğunluğuna neden oluyor.
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Bakırköy Beşyol Metrobüs durağında yürütülen 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle Beylikdüzü istikameti metrobüs geçişlerine kapatıldı.
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Çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu Yenibosna istikameti Sefaköy metrobüs durağına kadar olan bölümde trafik tek şeritten veriliyor.
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Şerit daraltması nedeniyle Bakırköy'den Yenibosna istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu.
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