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İstanbul trafiğinde büyük kaza: Trafik arapsaçına döndü

İstanbul'da Basın Ekspres yan yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Yan yol trafiğe kapanırken, kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul trafiğinde büyük kaza: Trafik arapsaçına döndü - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Mahmutbey istikameti yan yolunda meydana geldi.

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İstanbul trafiğinde büyük kaza: Trafik arapsaçına döndü - Resim: 2

R.B. idaresindeki beton mikseri, virajı alamayınca kontrolden çıkarak yan yola devrildi.

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İstanbul trafiğinde büyük kaza: Trafik arapsaçına döndü - Resim: 3

Kazada sürücü R.B. hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

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İstanbul trafiğinde büyük kaza: Trafik arapsaçına döndü - Resim: 4

Kazanın ardından yan yol, güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

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