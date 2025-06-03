İstanbul trafiğinde büyük kaza: Trafik arapsaçına döndü
İstanbul'da Basın Ekspres yan yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Yan yol trafiğe kapanırken, kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Mahmutbey istikameti yan yolunda meydana geldi.
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R.B. idaresindeki beton mikseri, virajı alamayınca kontrolden çıkarak yan yola devrildi.
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Kazada sürücü R.B. hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
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Kazanın ardından yan yol, güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.
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