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  4. İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı

İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı

İstanbul Maltepe'de çocuğun caddede otomobil sürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

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İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı - Resim: 2

Trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

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İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı - Resim: 3

Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

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İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı - Resim: 4
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