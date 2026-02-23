İstanbul trafiğinde dehşet! Bir sürücü diğer sürücüyü kolundan tutup araçtan indirmeye çalıştı

İstanbul’un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, trafikte tahammül sınırlarının ne kadar zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan "yol verme" tartışması, kısa sürede şiddet girişimine dönüştü.