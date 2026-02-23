İstanbul trafiğinde dehşet! Bir sürücü diğer sürücüyü kolundan tutup araçtan indirmeye çalıştı
İstanbul Pendik’te trafikte yaşanan "yol verme" kavgası, bir motosiklet sürücüsünün öfke patlamasına sahne oldu. Otomobil sürücüsünü zorla aracından indirmeye çalışan motosikletlinin o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul’un Pendik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, trafikte tahammül sınırlarının ne kadar zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan "yol verme" tartışması, kısa sürede şiddet girişimine dönüştü.
İddiaya göre, trafikte yaşanan bir sürtüşme sonrası öfkesine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, aracını durdurarak otomobilin yanına geldi.
Aracın kapısını zorla açan motosikletli, direksiyon başındaki sürücüyü kolundan tutarak araçtan aşağı indirmeye çalıştı.
Görüntülere yansıyan anlarda, motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsüne yönelik ağır hakaretler ve tehditler savurduğu duyuldu. Araç içindeki sürücü direnirken, çevredeki diğer vatandaşlar ve sürücüler duruma müdahale etmek için araçlarından indi.