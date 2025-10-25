İstanbul trafiğinde eli sopalı şehir magandaları kamerada
İstanbul Maltepe’de trafikte tartışan iki sürücü arasında kavga çıktı. Sürücülerden biri eline aldığı sopayla diğer sürücüye saldırdı.
Kaynak: İHA
Olay, Maltepe’de seyir halindeki iki sürücünün trafikte tartışmasıyla başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek eline sopa aldı ve diğer sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.
Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücülerin tartıştığı, bir kişinin sopayla saldırdığı ve tarafların çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldığı anlar yer aldı.
