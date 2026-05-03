İstanbul trafiğinde ilginç anlar: 'Eşim güzel süremiyor' deyip direksiyona geçti, ehliyetinden oldu

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Kadıköy sahil yolunda, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında hem şaşırtan hem de düşündüren bir olay yaşandı. Eşinin sürüş performansını eleştirerek direksiyona geçen vatandaş, kontrol noktasında ehliyetinden oldu. Olayın detaylarına göre, sahil yolunda seyir halinde olan çift, araç kullanımı konusunda tartışma yaşadı. Eşinin sürüşünü güvenli bulmayan veya beğenmeyen koca, uygulama noktasına metreler kala direksiyon başına geçti. Ancak bu değişim, trafik polislerinin dikkatinden kaçmadı.