İstanbul trafiğinde ilginç anlar: 'Eşim güzel süremiyor' deyip direksiyona geçti, ehliyetinden oldu
İstanbul Kadıköy sahil yolunda gerçekleştirilen rutin trafik denetimleri, eşine az rastlanır bir diyaloğa sahne oldu. İddiaya göre, eşinin araç kullanış tarzını beğenmeyerek direksiyon başına geçen vatandaş, uygulama noktasında polise yakalandı. Yapılan alkol testinde limitlerin üzerinde çıkan sürücü, hem ceza yedi hem de ehliyetini kaptırdı.
İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Kadıköy sahil yolunda, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında hem şaşırtan hem de düşündüren bir olay yaşandı. Eşinin sürüş performansını eleştirerek direksiyona geçen vatandaş, kontrol noktasında ehliyetinden oldu. Olayın detaylarına göre, sahil yolunda seyir halinde olan çift, araç kullanımı konusunda tartışma yaşadı. Eşinin sürüşünü güvenli bulmayan veya beğenmeyen koca, uygulama noktasına metreler kala direksiyon başına geçti. Ancak bu değişim, trafik polislerinin dikkatinden kaçmadı.
Durumundan şüphelenilerek durdurulan sürücüye alkol testi uygulandı. Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine durumu izah etmeye çalışan sürücünün, eşinin sürüşünü beğenmediği için direksiyona geçtiğini söylemesi ise çevredekileri şaşırttı.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücünün uygulama noktasındaki rahat tavırları ve basın mensuplarıyla olan ilginç diyalogları ise saniye saniye kameralara yansıdı.