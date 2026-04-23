İstanbul trafiğinde kaza sonrası yaralı anne kucağında bebeğiyle sinir krizi geçirdi
İstanbul Kağıthane’de bir hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Başından yaralanan kadın yolcu, kucağındaki bebeğiyle araçtan inerek diğer sürücüye tepki gösterirken sinir krizi geçirdi.
Kaynak: DHA
Kağıthane’de F.G.’nin kullandığı hafif ticari araçla C.Ş.’nin idaresindeki kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ş.G. başından yaralandı.
Kucağındaki bebeğiyle araçtan inen Ş.G. sinir krizi geçirerek kamyonet sürücüsüne bağırdı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, 19 Nisan Pazar günü saat 19.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; F.G.’nin kullandığı hafif ticari araçla kavşağa geldi.
Bu sırada, C.Ş.’nin kullandığı park halinde bulunan kapalı kasa kamyonet yola girmek istedi. İki araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ş.G. yaralandı.
