  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü

İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü

İstanbul'da Üsküdar, Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın sırasında otoyolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik oluştu.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü - Resim: 1

Yangın, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halindeki otomobilde çıktı.

1 / 4
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü - Resim: 2

Otomobil alev alev yanarken, bağlantı yolunda trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

2 / 4
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü - Resim: 3

Yangın sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

3 / 4
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü - Resim: 4
4 / 4