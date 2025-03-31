İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü
İstanbul'da Üsküdar, Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın sırasında otoyolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik oluştu.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halindeki otomobilde çıktı.
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Otomobil alev alev yanarken, bağlantı yolunda trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
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Yangın sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
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