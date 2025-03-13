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İstanbul trafiğinde lüks otomobil alev topuna döndü

İstanbul Üsküdar'da D-100 karayolunda bir lüks otomobil marka otomobil alevlere teslim oldu.

Kaynak: İHA
İstanbul trafiğinde lüks otomobil alev topuna döndü - Resim: 1

Olay, Üsküdar ilçesi Çamlıca rampası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde meydana geldi. O.M. idaresindeki BMW marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

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İstanbul trafiğinde lüks otomobil alev topuna döndü - Resim: 2

Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul trafiğinde lüks otomobil alev topuna döndü - Resim: 3

Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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İstanbul trafiğinde lüks otomobil alev topuna döndü - Resim: 4
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