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İstanbul trafiğinde ölüm tehditli ''kaynakçı'' kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir sürücü, E-5 Karayolu’ndan yan yola geçmek isteyen onlarca vatandaşın önüne geçti. Kendisine korna çalarak tepki gösteren sürücüye ise önce küfür eden trafik magandası, ardından ölümle tehdit etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul trafiğinde ölüm tehditli ''kaynakçı'' kamerada - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Bir şahıs, anayoldan yan yola geçmek için bekleyen onlarca aracın önüne geçti.

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İstanbul trafiğinde ölüm tehditli ''kaynakçı'' kamerada - Resim: 2

Bu sırada kendisine korna çalarak tepki gösteren tır şoförüne ise küfür eden trafik magandası aracından indi.

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İstanbul trafiğinde ölüm tehditli ''kaynakçı'' kamerada - Resim: 3

Şoförün yanına kadar gelerek "Meslektaş olmasak seni öldürürdüm" diye tehdit eden trafik magandası, tartışmanın ardından aracına binerek uzaklaştı.

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İstanbul trafiğinde ölüm tehditli ''kaynakçı'' kamerada - Resim: 4

Yaşanan o anlar ise tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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