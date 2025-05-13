İstanbul trafiğinde ölüm tehditli ''kaynakçı'' kamerada
İstanbul Esenyurt’ta bir sürücü, E-5 Karayolu’ndan yan yola geçmek isteyen onlarca vatandaşın önüne geçti. Kendisine korna çalarak tepki gösteren sürücüye ise önce küfür eden trafik magandası, ardından ölümle tehdit etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Bir şahıs, anayoldan yan yola geçmek için bekleyen onlarca aracın önüne geçti.
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Bu sırada kendisine korna çalarak tepki gösteren tır şoförüne ise küfür eden trafik magandası aracından indi.
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Şoförün yanına kadar gelerek "Meslektaş olmasak seni öldürürdüm" diye tehdit eden trafik magandası, tartışmanın ardından aracına binerek uzaklaştı.
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Yaşanan o anlar ise tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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