İstanbul trafiğinde sıradan bir gün: Yol verme kavgası kamerada

Bir süre sonra sürücülerden biri, tartıştığı sürücünün kullandığı aracın önüne geçti. Yol geçişini engelleyen sürücü aracından aşağıya inerek tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. Öfkeli sürücünün açık olan camdan diğer sürücüyü darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.