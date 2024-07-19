İstanbul trafiğinde sıradan bir gün: Yol verme kavgası kamerada
İstanbul Üsküdar'da 2 ticari araç sürücüsü arasında seyir halinde başlayan yol verme kavgası büyüdü, sürücülerden biri aracından inip diğerini darp etmeye çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Üsküdar'da iki kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerden biri, kamyonetiyle tartıştığı sürücünün önüne kestikten sonra aracından aşağıya indi.
Sürücünün tartışmanın ardından üzerine yürüdüğü diğer sürücüyü darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay sabah saatlerinde Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.
Bir süre sonra sürücülerden biri, tartıştığı sürücünün kullandığı aracın önüne geçti. Yol geçişini engelleyen sürücü aracından aşağıya inerek tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. Öfkeli sürücünün açık olan camdan diğer sürücüyü darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.