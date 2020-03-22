İstanbul trafiğinde tarihi gün: Yoğunluk yüzde 1

Diğer taraftan İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı koronavirüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düşmüştü. 6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken bu sayı son olarak yüzde 64 oranına düşerek 20 Mart Cuma günü 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar gerilediği açıklanmıştı.