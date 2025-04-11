İstanbul trafiğinde yaya geçidince cinayete teşebbüs kamerada
İstanbul Pendik’te bir vatandaş yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobil yayanın üzerine doğru hızla ilerledi. Koşarak kaçan yaya, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Pendik’te Kavakpınar Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, bir vatandaş yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için yola çıktı.
O sırada yolda ilerlemekte olan bir otomobil sürücüsü, yayayı görünce durmak yerine gaza basarak aracını yayanın üzerine sürdü.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede iki sürücüyü de tespit etti. Otomobil sürücüsü M.E.T.'ye 'aracın hızını yaya geçitlerine yaklaşırken azaltmamak', 'keyfi ve kasıtlı davranışlarda bulunmak', 'yaya geçitlerinde yayaya ilk geçiş hakkını vermemek' maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 498 TL trafik idari para cezası yazıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü S.İ.'ye ise 'ters istikamette seyir etmek', 'yaya trafiğini güçleştirecek hareketler yapmak' maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 13 bin 779 TL trafik idari para cezası uygulandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.