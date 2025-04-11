İstanbul trafiğinde yaya geçidince cinayete teşebbüs kamerada

Polis ekipleri yaptıkları incelemede iki sürücüyü de tespit etti. Otomobil sürücüsü M.E.T.'ye 'aracın hızını yaya geçitlerine yaklaşırken azaltmamak', 'keyfi ve kasıtlı davranışlarda bulunmak', 'yaya geçitlerinde yayaya ilk geçiş hakkını vermemek' maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 498 TL trafik idari para cezası yazıldı.