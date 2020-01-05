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  3. 05 Ocak 2020 11:20

Otoyollardaki seyyar satıcıların geliri 6 bin lirayı buluyor

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, simit, kağıt helva hatta şarj kablosu satan seyyar satıcılar günlük 100-150 lira kazanıyor. Seyyar satıcıların kazancı yaz aylarında günde 200 lirayı bulabiliyor.

Otoyollardaki seyyar satıcıların geliri 6 bin lirayı buluyor

Özellikle mesai çıkışlarında satış yapan seyyar satıcılar hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atıyor. Kabahatler kanununa göre kendilerine 154 lira ceza kesilse de otoyollarda satışlara devam ediyorlar.

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Otoyollardaki seyyar satıcıların geliri 6 bin lirayı buluyor

Yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da yaşanan trafik sorunu seyyar satıcılara ekmek kapısı oldu. Otoyolda canlarını ve trafiği tehlikeye atarak su, simit, kağıt helva, çikolata hatta şarj kablosu satan seyyar satıcıların günlük kazançları ise 100-150 lira arasında değişiyor.

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Otoyollardaki seyyar satıcıların geliri 6 bin lirayı buluyor

"KIŞIN 100, YAZIN 200-250 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR
D-100 karayolu Haliç istikameti Halıcıoğlu mevkiinde su satan Fırat Bakiş boş zamanlarda su satışı yaptığını belirterek, "Benim mesleğim var aslında ama boş zamanlarımda geliyorum. Boş duracağıma harçlığımı çıkarıyorum. 100 liranın altında çıkmamaya çalışıyorum. Yazın daha iyi 200-250 lira arasında değişiyor. Kışın 100 lira olursa iyi. Zabıta, polis ayrı dert. Korkulacak çok bir şey yok. Yoğunluk olduğu zaman araçlar duruyor zaten. Ufak ufak adımlar atarak alışverişi 1-2 saniyede bitirmeye çalışıyoruz. Ben sadece su satıyorum. Simit, kağıt helva satan arkadaşlarımız var" dedi.

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Otoyollardaki seyyar satıcıların geliri 6 bin lirayı buluyor

"KİMSEYE TAVSİYE ETMEM BU İŞİ"

D-100 Karayolu Okmeydanı alt geçidinde kağıt helva satan Yeşim Al , "Çalışıyorum. Çocuklarım için mücadele ediyorum. Trafik kapandığı zaman gelip burada satış yapıyorum. Satışlarım pek iyi değil. Satamadan eve gidiyorum. Günde 45-50 lira kazanıyorum" dedi.

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