İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbulluların tatil beldelerine ve memleketlerine doğru yola çıkmasıyla megakent genelinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre şehir genelindeki yoğunluk oranı saat 16.00 itibarıyla yüzde 27’ye kadar geriledi.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen binlerce vatandaşın İstanbul'dan ayrılmasıyla mega kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyelerden birini gördü. Normal günlerde ve özellikle hafta sonlarında adım adım ilerleyen ana arterlerde araç sayısının oldukça azaldığı gözlendi.
Normal günlerde hafta sonu yoğun trafik yaşanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 Karayolu Göztepe mevkilerinde araç sayısının oldukça az olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk saat 16.00 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 31, Anadolu Yakası'nda yüzde 24, genel yoğunluk olarak ise yüzde 27 olarak ölçüldü.
