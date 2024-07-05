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İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı

İstanbul Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA
İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çaptı. 

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İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra durabildi. 

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İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı - Resim: 3

Kaza sonrası E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. 

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İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı - Resim: 4

Kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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