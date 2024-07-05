İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı
İstanbul Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çaptı.
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Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra durabildi.
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Kaza sonrası E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı.
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Kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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