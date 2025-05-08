İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı
İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı. Yangına önce çevredekiler müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 04.30 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan marinada bağlı bulunan teknede çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenle bir teknede çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki 3 tekneye sıçradı.
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Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
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Yangına önce çevredekiler müdahale etti. Tekneden yükselen alevlerin yükseldiğini görenler, yangını söndürmek için uzun süre çaba gösterdi.
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