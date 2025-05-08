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İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı

İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı. Yangına önce çevredekiler müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı - Resim: 1

Yangın, saat 04.30 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan marinada bağlı bulunan teknede çıktı.

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İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı - Resim: 2

Henüz bilinmeyen nedenle bir teknede çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki 3 tekneye sıçradı.

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İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı - Resim: 3

Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

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İstanbul Tuzla marinada bir teknede yangın çıktı - Resim: 4

Yangına önce çevredekiler müdahale etti. Tekneden yükselen alevlerin yükseldiğini görenler, yangını söndürmek için uzun süre çaba gösterdi.

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