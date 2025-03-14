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İstanbul Tuzla'da büyük yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın ortasında bulunan paletlerin alev alması sonucunda yangın çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Tuzla'da büyük yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 1

Yangın, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 10.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 3 kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın ortasında bulunan paletler yanmaya başladı.

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İstanbul Tuzla'da büyük yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 2

Alevler bir anda büyüyerek kimyasal madde üreten Kompenanza Kompozit isimli fabrikaya da sıçradı.

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İstanbul Tuzla'da büyük yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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İstanbul Tuzla'da büyük yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim: 4
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