İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptalini ve gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen öğrencilere İstanbul Üniversitesi önünde polis müdahale etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından bugün de farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına kamuoyundan büyük tepki gelirken, İstanbul Üniversitesi öğrencileri de söz konusu gözaltıyı protesto ederken, polisin müdahalesiyle karşılaştı.
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Daha sonra öğrenciler polis barikatını aşarak, üniversitenin tarihi kapısı önüne geldi. Öğrenciler, sloganlarla tepkilerini dile getirdi.
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