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İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptalini ve gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen öğrencilere İstanbul Üniversitesi önünde polis müdahale etti.

İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından bugün de farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! - Resim: 2

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına kamuoyundan büyük tepki gelirken, İstanbul Üniversitesi öğrencileri de söz konusu gözaltıyı protesto ederken, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

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İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! - Resim: 3

Daha sonra öğrenciler polis barikatını aşarak, üniversitenin tarihi kapısı önüne geldi. Öğrenciler, sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

 

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İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! - Resim: 4
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