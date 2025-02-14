İstanbul Üsküdar'da korku dolu gece: 2 bina boşaltıldı
İstanbul Üsküdar'da 2 binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. 4'er katlı 2 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR'da, 4'er katlı iki binanın bahçesinin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi. Binalar tedbir amaçlı boşaltılırken bina sakinleri, geceyi geçirmek üzere akrabalarına ve çevredeki otellere yerleştirildiği öğrenildi.
1 / 10
Olay, saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta yaşandı. 4'er katlı 2 binanın bahçesinin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
2 / 10
Kopan toprak kütlesi, geçen yıllarda taş ocağı olarak kullanıldığı öğrenilen alana yığıldı. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.
3 / 10
Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası 2 binada bulunan 9 daire, tedbir amaçlı boşaltılırken giriş katlarda bulunan 3 dükkan ise mühürlendi.
4 / 10