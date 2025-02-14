İstanbul Üsküdar'da korku dolu gece: 2 bina boşaltıldı

ÜSKÜDAR'da, 4'er katlı iki binanın bahçesinin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi. Binalar tedbir amaçlı boşaltılırken bina sakinleri, geceyi geçirmek üzere akrabalarına ve çevredeki otellere yerleştirildiği öğrenildi.