İstanbul Valiliği Osmanlı geleneği Zimem Defteri'yle onbinlerce ailenin veresiye borcunu sildi
İstanbul’da asırlık "Zimem Defteri" geleneğiyle bu Ramazan'da da gönüller fethedildi. İstanbul Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle 39 ilçedeki bakkallarda biriken 73 milyon 500 bin liralık borç tamamen kapatıldı. 32 binden fazla ailenin bakkal borcu ödenirken, Vali Davut Gül son bakkal ziyaretlerini gerçekleştirerek borçsuz bir bayramın müjdesini verdi.
Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneği İstanbul Valiliği öncülüğünde STK'lar ve hayırseverler tarafından sürdürülüyor. Hayırseverler, Ramazan süresince İstanbul'un 39 ilçesindeki 2 bin 150 bakkalda 32 bin 345 ailenin borcunu kapattı. Toplam 73 milyon 500 bin lira borç ödendi. İstanbul Valisi Davut Gül, uygulama kapsamında Ramazan ayının son gününde de Fatih, Sancaktepe, Beykoz, Kağıthane, Güngören, Bayrampaşa, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerindeki bakkalları ziyaret etti. İlçe kaymakamları ve hayırseverlerin de eşlik ettiği ziyaretlerde, mahalle bakkallarındaki veresiye defterleri incelenerek borçların tamamı ödendi.
Uygulamada konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sizler ile birlikte İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda kaymakamlarımızla, hayırseverlerimizle birlikte, 'Zimem Defteri' uygulamamızı yaptık. Hemşehrilerimizin bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ediyoruz. Bunun birkaç amacı var; birincisi Ramazan yardımlaşma demek, paylaşma demek. Bayrama girerken hemşerilerimizi borçsuz olarak bayrama kavuşturmak istiyoruz. İkincisi, hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kaynakları uygun bir şekilde, şeffaf bir şekilde yerine ulaştırmış oluyoruz. Muhtarımızdan, kaymakamımızdan, sosyal hizmet uzmanlarımızdan bir ekip, tespit edilen borcu tutanak karşılığında teslim alıyor ve parayı ödeyerek hayır sahibine 'Şu kadar lira şu bakkala ödendi' diyor" şeklinde konuştu.
Vali Gül, "Arkamızda görüldüğü gibi de afişimizi asıyoruz. Borcu olan kişiler borcunun ödendiğini bu saat itibariyle görmüş oluyorlar. Dolayısıyla da hem hayırsahiplerinin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz, hem sağ elin verdiğini sol el görmemiş oluyoruz, hem Zimem Defteri geleneğini yaşatmış oluyoruz. Hem de bizim asli vazifemiz; fakir fukaranın, garip gurebanın derdine çare bulmak. Bunu bazen kamu imkanlarıyla yapıyoruz, bazen de sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve diğer kaynaklarla yapmaya gayret ediyoruz. Allah iyi insanların sayılarını arttırsın. Şimdiden bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.