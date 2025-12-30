İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.