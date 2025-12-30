İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi
İstanbul Valiliği, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 0 dereceye düşeceğini, 19 ilçede kar yağışı etkili olacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği, megakentte gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceğini, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI 0 DERECEYE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3°C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir.
GECE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."