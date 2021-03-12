İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs renk haritası değişecek mi?

Prof. Dr. Aydın, bir kısım yerlerin mavi olmasıyla beraber bazı yerlerin de neredeyse tamamının kırmızı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Bunun coğrafi yaşam, mevsimsel ve daha önce salgının tsunami olarak karşımızda olduğu dönemdeki geçirilme oranıyla bağlantı kurabiliriz. Benim analizim; o bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az" dedi.