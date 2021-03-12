İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs renk haritası değişecek mi?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Çok merak edilen konu 'acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu?' Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre, İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Çok merak edilen konu 'acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu?' Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre, İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil" dedi.
İLLER RENK KODLARINA AYRILDI Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Haritaya bakıldığında, mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsadı.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin neredeyse tamamının mavi renkli olmasının nedenine ilişkin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Aydın, bir kısım yerlerin mavi olmasıyla beraber bazı yerlerin de neredeyse tamamının kırmızı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Bunun coğrafi yaşam, mevsimsel ve daha önce salgının tsunami olarak karşımızda olduğu dönemdeki geçirilme oranıyla bağlantı kurabiliriz. Benim analizim; o bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az" dedi.