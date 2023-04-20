İstanbul ve Ankara'nın yanı başında... Otellerde yer kalmadı!

'MİSAFİRLERİMİZ MUTLU DÖNECEKLER'

Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, durumun sevindirdiğini belirterek, "Bölgede Ramazan ayı durgun geçti. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama şu anda ara tatille birlikte hareket zaten başlamıştı. Bayramda bölgedeki otellerin tamamı doldu. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda tatilci gelecek. Ramazan ayı durgun geçmişti, ancak otellere bayram tatilinde yoğun bir ilgi var. Rezervasyonlar şimdiden yüzde 100'ü buldu. Bizim misafirlerimiz genelde yerli ya da Türkiye'de yaşayan yabancılar oluyor. Bayram satışlarımızı kapattık. Genelde bölge olarak rezervasyonlar dolu, gayet iyiyiz. Bayramda yüzde 100 doluluk var. Bölge olarak bu şekildeyiz. Bayramda Bolu'da 9 bin 500-10 bin yatak kapasitemiz var. Günübirliklerle birlikte en az 50 bin kişiyi bekliyoruz Bolu'ya. Bolu, doğası için tercih edilebilecek bir yer. Doğadan daha kıymetli bir ürün de olamaz zaten. Aşçılarımız da meşhur. Bolu'daki bütün lokantalar misafirlerimize güzel yemekler sunabilirler. Abant, Yedigöller, Gölcük bunlar doğa harikası, hepsi birbirinden güzel. Bayramda da hava da güzel olacak. Gelen misafirler mutlu dönecekler" diye konuştu. (DHA)