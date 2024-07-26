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İstanbul yaz sağanağıyla nefes aldı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA
İstanbul yaz sağanağıyla nefes aldı - Resim: 1

Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam ediyor.

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İstanbul yaz sağanağıyla nefes aldı - Resim: 2

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kartal, Maltepe ve Pendik'in bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor.

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İstanbul yaz sağanağıyla nefes aldı - Resim: 3

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı.

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İstanbul yaz sağanağıyla nefes aldı - Resim: 4

D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücüler, yağış nedeniyle yavaş ilerledi.

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