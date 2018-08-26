İstanbul Yeni Havalimanı'na bagajlı otobüsler hizmet verecek

İstanbul Yeni Havalimanı gerek günlük geçecek yolcu sayısı gerekse de çalışan personeli ile adeta Türkiye’nin 82. ili gibi olacak. Bir kentte bulunması gereken tüm kurumlara sahip olacak havalimanından günlük 250 bin yolcunun geçiş yapması bekleniyor.

