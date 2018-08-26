İstanbul Yeni Havalimanı'na bagajlı otobüsler hizmet verecek
İlk etabı 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için artık geri sayım başlarken, dev merkeze ulaşım ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.
İstanbul Yeni Havalimanı için İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması" adlı bir ihaleye çıktı.
İhaleyi kazanacak firma 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak.
İstanbul Yeni Havalimanı gerek günlük geçecek yolcu sayısı gerekse de çalışan personeli ile adeta Türkiye’nin 82. ili gibi olacak. Bir kentte bulunması gereken tüm kurumlara sahip olacak havalimanından günlük 250 bin yolcunun geçiş yapması bekleniyor.