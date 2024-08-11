İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada
Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde yapılan çalışmalar nedeniyle Abant ve Batı Gişeleri’nden sürücülerin yönlendirildiği D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: İHA
Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi.
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İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği karayolunun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.
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Işıklı kavşaklarda trafiğin eritilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Bolu Dağı’ndan şehir merkezine kadar gözle görülür bir yoğunluğun olduğu D-100 karayolunda sürücülerin trafik çilesi sürüyor. Yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor.
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