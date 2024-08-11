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İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde yapılan çalışmalar nedeniyle Abant ve Batı Gişeleri’nden sürücülerin yönlendirildiği D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA
İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada - Resim: 1

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi.

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İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada - Resim: 2

İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği karayolunun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada - Resim: 3

Işıklı kavşaklarda trafiğin eritilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada - Resim: 4

Bolu Dağı’ndan şehir merkezine kadar gözle görülür bir yoğunluğun olduğu D-100 karayolunda sürücülerin trafik çilesi sürüyor. Yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor.

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