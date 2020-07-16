İstanbul'a kurban girişleri başladı

Biz de burada küpe numaralarına, pasaportlarına ve sağlık durumlarını kontrol ederek Trakya'ya geçiş sertifikası varsa Trakya'ya geçişlerine izin veriyoruz. Anadolu yakasına gelenlere ise veteriner sağlık raporu olup olmadığına bakıyoruz, yine küpelerini ve pasaportlarını kontrol ediyoruz. Biz burada 365 gün, 7 gün 24 saat nöbetlerimizi tutuyoruz. Fakat kurban döneminde hayvan hareketleri yoğunlaştığından dolayı, İl Jandarma Komutanlığımız, emniyet müdürlüğümüz, zabıtamız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle beraber burada denetimlerimizi 22 Haziran'dan itibaren yoğunlaştırdık. 22 Haziran'dan bugüne kadar yaklaşık olarak 140 kamyonda 3 bin 500 civarında kaçak hayvan tespit ettik. Tespit edilen bu hayvanlar Tuzla Canlı Hayvan ve Et Borsası'nda karantinaya alındı" şeklinde konuştu.