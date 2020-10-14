İstanbul'da 7 ton sahte alkol ele geçirildi

Kaçakçılık Polisi, yürütülen soruşturma kapsamında dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni depo ve imalathane daha ele geçirdi.