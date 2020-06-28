İstanbul'un sokaklarında yasak sessizliği

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testleri (YDT) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı.