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  3. 28 Haziran 2020 16:00

İstanbul'un sokaklarında yasak sessizliği

İçişleri Bakanlığı'nın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'daki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim. Kısıtlama nedeniyle Kadıköy Sahil ve çevresinin boş kaldığı görüldü.

İstanbul'un sokaklarında yasak sessizliği

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testleri (YDT)  öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı.

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İstanbul'un sokaklarında yasak sessizliği

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Bağdat Caddesi ile Caddebostan Sahili'nde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. 

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İstanbul'un sokaklarında yasak sessizliği

Avrupa Yakası'nda da ana arterlerin sakin olduğu gözlendi. Öğle saatlerine doğru il genelinde trafik yoğunluğu yüzde 6 civarında ölçüldü. 

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İstanbul'un sokaklarında yasak sessizliği

İstanbul'un tarihi mekanları da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü. Eminönü ve Sultanahmet'te sakinliğin hakim olduğu görülüyor.

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