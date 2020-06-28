İstanbul'un sokaklarında yasak sessizliği
İçişleri Bakanlığı'nın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'daki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim. Kısıtlama nedeniyle Kadıköy Sahil ve çevresinin boş kaldığı görüldü.
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testleri (YDT) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı.
Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Bağdat Caddesi ile Caddebostan Sahili'nde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.
Avrupa Yakası'nda da ana arterlerin sakin olduğu gözlendi. Öğle saatlerine doğru il genelinde trafik yoğunluğu yüzde 6 civarında ölçüldü.