İstanbul'da çakarlı define avcıları yakalandı

Bölgede ayrıca orman muhafaza memurlarıyla karşılan ekipler, bir kişinin memurlara polis kimliği göstererek bölgeden uzaklaştığını öğrendi. Bunun üzerine kepçe operatörü S.U ile görüşen polis ekipleri operatörün bölgeye gelirken cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler üzerinden bölgeden uzaklaşan araç plakalarını tespit etti.