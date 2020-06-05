İstanbul'da çakarlı define avcıları yakalandı
İstanbul'un pek çok yerini talan eden definecilerin adresi bu kez Başıbüyük Ormanı oldu. Ormanda kazı yaptığı belirlenen biri polis 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 31 Mayıs Pazar günü Başıbüyük Ormanı'nda kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri kazılmış bir çukur ve iş makinesi olduğunu gördü.
Bölgede ayrıca orman muhafaza memurlarıyla karşılan ekipler, bir kişinin memurlara polis kimliği göstererek bölgeden uzaklaştığını öğrendi. Bunun üzerine kepçe operatörü S.U ile görüşen polis ekipleri operatörün bölgeye gelirken cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler üzerinden bölgeden uzaklaşan araç plakalarını tespit etti.
Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki otomobillerin Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde olduğu tespit edildi.