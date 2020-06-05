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  3. 05 Haziran 2020 10:31

İstanbul'da çakarlı define avcıları yakalandı

İstanbul'un pek çok yerini talan eden definecilerin adresi bu kez Başıbüyük Ormanı oldu. Ormanda kazı yaptığı belirlenen biri polis 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da çakarlı define avcıları yakalandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 31 Mayıs Pazar günü Başıbüyük Ormanı'nda kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri kazılmış bir çukur ve iş makinesi olduğunu gördü.

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İstanbul'da çakarlı define avcıları yakalandı

Bölgede ayrıca orman muhafaza memurlarıyla karşılan ekipler, bir kişinin memurlara polis kimliği göstererek bölgeden uzaklaştığını öğrendi. Bunun üzerine kepçe operatörü S.U ile görüşen polis ekipleri operatörün bölgeye gelirken cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler üzerinden bölgeden uzaklaşan araç plakalarını tespit etti.

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İstanbul'da çakarlı define avcıları yakalandı

Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki otomobillerin Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde olduğu tespit edildi.

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İstanbul'da çakarlı define avcıları yakalandı

Otomobil içindeki polis memuru A.E, Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli V.B ve kepçe operatörü S.U yasal işlemlerin yapılabilmesi için Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

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