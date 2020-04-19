İstanbul'da denizde drone'lu koronavirüs denetimi
İstanbul'da Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri kullandıkları polis botları ve tekneleriyle 24 saat denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimler, İstanbul'un Anadolu'dan girişi olan Kocaeli ve Yalova girişleri, Karadeniz'den Sarıyer girişi ve Avrupa'dan ise Silivri girişinde sürüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran deniz polisi, İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapıyor.
İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan yeni tedbirler kapsamında denize açılması yasaklanan özel tekneler ve avcılık ruhsatı olmayan teknelere, denize açılmaları halinde hıfzıssıhha kanunu kapsamında idari para cezası kesiliyor.
Öte yandan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde gerçekleştirdikleri denetimlerin yanı sıra drone ile havadan da kontrollerini gerçekleştiriyor.