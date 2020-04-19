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  3. 19 Nisan 2020 23:12

İstanbul'da denizde drone'lu koronavirüs denetimi

İstanbul'da Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri kullandıkları polis botları ve tekneleriyle 24 saat denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimler, İstanbul'un Anadolu'dan girişi olan Kocaeli ve Yalova girişleri, Karadeniz'den Sarıyer girişi ve Avrupa'dan ise Silivri girişinde sürüyor

İstanbul'da denizde drone'lu koronavirüs denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran deniz polisi, İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapıyor. 

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İstanbul'da denizde drone'lu koronavirüs denetimi

İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan yeni tedbirler kapsamında denize açılması yasaklanan özel tekneler ve avcılık ruhsatı olmayan teknelere, denize açılmaları halinde hıfzıssıhha kanunu kapsamında idari para cezası kesiliyor.

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İstanbul'da denizde drone'lu koronavirüs denetimi

Öte yandan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde gerçekleştirdikleri denetimlerin yanı sıra drone ile havadan da kontrollerini gerçekleştiriyor. 

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İstanbul'da denizde drone'lu koronavirüs denetimi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında ise özel tekne ve ticari gemilerin denize açılmasına izin verilmezken, uluslararası transit gemilerin İstanbul'da duraksamadan geçişine izin veriliyor.

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