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  3. 29 Aralık 2020 17:53

İstanbul'da güzel havayı gören kendini dışarı attı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarmak için kendisini dışarı attı. Eminönü ve Galata Köprüsü'nde gezenlerden oluşan kalabalık sosyal mesafe tanımadı.

İstanbul'da güzel havayı gören kendini dışarı attı

İstanbul'da bugün yazdan kalma bir gün yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti.

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İstanbul'da güzel havayı gören kendini dışarı attı

Kimi Boğaz manzarasını izledi, fotoğraf çektirdi, kimi balık ekmek yedi, balık tuttu.

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İstanbul'da güzel havayı gören kendini dışarı attı

Eminönü Meydanı'ndaki kuruyemişçilerin önü alışveriş yapanlarla, meydanda bulunan banklarda oturanlarla doldu taştı.

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İstanbul'da güzel havayı gören kendini dışarı attı

Eminönü'nün simgelerinden balıkçılara da yoğun ilgi vardı.

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