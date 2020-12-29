İstanbul'da güzel havayı gören kendini dışarı attı
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarmak için kendisini dışarı attı. Eminönü ve Galata Köprüsü'nde gezenlerden oluşan kalabalık sosyal mesafe tanımadı.
İstanbul'da bugün yazdan kalma bir gün yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü ve Galata Köprüsü'ne akın etti.
Eminönü Meydanı'ndaki kuruyemişçilerin önü alışveriş yapanlarla, meydanda bulunan banklarda oturanlarla doldu taştı.