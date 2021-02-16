Beyaza bürünen İstanbul'dan kartpostallık manzaralar
3 gündür kar yağışının etkili olduğu İstanbul beyaza büründü. Megakentin birçok noktasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kar yağışı, soğuk ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hayatı olumsuz etkilese de şehrin beyaz örtülü manzarası insana huzur verecek güzellikte.
Megakentte 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eyüpsultan Pierre Loti Tepesinde hayran bırakan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.