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  3. 16 Şubat 2021 17:35

Beyaza bürünen İstanbul'dan kartpostallık manzaralar

3 gündür kar yağışının etkili olduğu İstanbul beyaza büründü. Megakentin birçok noktasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Beyaza bürünen İstanbul'dan kartpostallık manzaralar

İstanbul 3 gündür soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında.

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Beyaza bürünen İstanbul'dan kartpostallık manzaralar

Kar yağışı, soğuk ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hayatı olumsuz etkilese de şehrin beyaz örtülü manzarası insana huzur verecek güzellikte.

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Beyaza bürünen İstanbul'dan kartpostallık manzaralar

Megakentte 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eyüpsultan Pierre Loti Tepesinde hayran bırakan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.

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Beyaza bürünen İstanbul'dan kartpostallık manzaralar

Çamlıca Tepesi, Haliç, İstanbul Boğazı, Kapalıçarşı, Sultanahmet Çamii ve Beyazıt Kulesi gibi mekanların kar altındaki görüntüleri objektiflere yansıdı.  

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