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  3. 08 Eylül 2020 09:50

İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

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İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

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İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

Aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

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İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

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