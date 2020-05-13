İstanbul'da koronavirüsten ölenlerin defnedilişi ilk kez görüntülendi

Birçok aile bu süreçte ya karantinada ya hastanede yattığı veya bulaşma korkusu nedeniyle yaklaşamadığı için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze namazları, çoğunlukla cenaze işlemlerini gerçekleştiren personel tarafından kılınıyor. Kilyos'a iki buçuk ay sonra ilk kez cenaze gelmediSarıyer'e bağlı yaklaşık 30 yıllık olan Kilyos Mezarlığı 600 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Cenazeler mezarlıkta ileride yapılacak düzenlemelerde kolaylık sağlaması adına boş olan adalara sırayla bir dolu bir boş şeklinde gömülüyor. Zemin yapısı ve gelebilecek sayı düşünülerek, mezarlıklar iş makineleriyle açılıyor. Mezarlıkta çalışanların ifadesine göre, cumartesi günü iki buçuk aydır ilk kez cenaze gelmedi. Ziyarete açık olan Kilyos Mezarlığında birçok mezar taşı ve tahtasına şal ve eşarp bağlandığı görülüyor. Bazı cenazelerin yakınları, mezarlıklarla anlaşmalı mezar yapıcı firmalarla görüşerek bütçelerine göre kısa sürede düzenleme yaptırabiliyor.