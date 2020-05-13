İstanbul'da koronavirüsten ölenlerin defnedilişi ilk kez görüntülendi
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de corona virüsten ölenlerin nasıl defnedildiği oldu. İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. İşte görüntüler...
Yakınlarını kaybeden insanlar, yapılacak cenazeişlemlerinin dini ritüellere uygun olup olmadığı ve hangi mezarlıklara gömüleceği konusunda endişe taşıyabiliyor. Corona virüs nedeniyle vefat eden vatandaşlar, İstanbul'daki 570 mezarlık içerisinde yer bulunanlara defnedilebiliyor. Öte yandan Kilyos ve Baklacı mezarlıkları ise hızlı defin sağlamak amacıyla belirlenen iki mezarlık. Aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve defin işlemi hemen gerçekleştirilebilecekse, buralarda da defin işlemi yapılıyor. Personel sayısının çok olması nedeniyle corona virüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazeleri, kentteki büyük gasilhanelere götürülüyor. Gasilhanelerde, cenazeler eski usul su dökerek yıkama yapılıyor. Ardından kefenlenerek, torbaya konulan cenazeler daha sonra tabuta konuluyor. Ailelerin ileride başka mezarlığa taşımak isteyebileceği düşüncesiyle cenazeler tabut ile defnediliyor.
Birçok aile bu süreçte ya karantinada ya hastanede yattığı veya bulaşma korkusu nedeniyle yaklaşamadığı için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze namazları, çoğunlukla cenaze işlemlerini gerçekleştiren personel tarafından kılınıyor. Kilyos'a iki buçuk ay sonra ilk kez cenaze gelmediSarıyer'e bağlı yaklaşık 30 yıllık olan Kilyos Mezarlığı 600 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Cenazeler mezarlıkta ileride yapılacak düzenlemelerde kolaylık sağlaması adına boş olan adalara sırayla bir dolu bir boş şeklinde gömülüyor. Zemin yapısı ve gelebilecek sayı düşünülerek, mezarlıklar iş makineleriyle açılıyor. Mezarlıkta çalışanların ifadesine göre, cumartesi günü iki buçuk aydır ilk kez cenaze gelmedi. Ziyarete açık olan Kilyos Mezarlığında birçok mezar taşı ve tahtasına şal ve eşarp bağlandığı görülüyor. Bazı cenazelerin yakınları, mezarlıklarla anlaşmalı mezar yapıcı firmalarla görüşerek bütçelerine göre kısa sürede düzenleme yaptırabiliyor.
Mezar taşlarına Türk bayrağı bırakılıyorBeykoz'da 30 dönüm arazi üzerine kurulu 30 yıllık Yukarı Baklacı Mezarlığında da son günlerde getirilen cenaze sayısı azalırken, ölüm raporunda "bulaşıcı hastalık" yazanlar yeni açılan adalara gömülürken, mahalle sakinleri ise eski bölüme defnediliyor. Mezarlığa gün içerisinde gelen cenazeler dışında ailelerin talep etmesi halinde akşam vakitlerinde de defin işlemi gerçekleştiriliyor. Kabirler, tabutla gömüldükleri ve ileride üzerine defin yapılması talebine karşı normalden biraz daha derin ve geniş kazılıyor. AA ekibinin mezarlıkta bulunduğu sırada gelen bir cenazenin namazı, az sayıdaki cemaat tarafından kılınarak toprağa verildi. Defin törenine gelen bir grup cenaze yakınının ise virüs salgınına karşı koruyucu tulum, maske ve siperlik taktığı görüldü. Yukarı Baklacı Mezarlığında da birçok mezarın üzerinde eşarp ve şallar yer alırken bazı mezar taşlarının üzerinde ise Türk Bayrağı, Galatasaray forması ve polis şapkası gibi eşyalar da dikkati çekiyor.
"Corona virüs mezarlığı diye bir şey yok"İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, AA muhabirinin corona virüs sürecindeki defin işlemlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Sarıyer Kilyos ve Beykoz Baklacı mezarlıklarıyla ilgili "Corona virüs Mezarlığı" söylemlerinin doğru olmadığını, bu mezarlıkların daha önceden de var olduğunu ifade eden Koç, şunları dile getirdi: