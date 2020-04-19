Sokağa çıkma yasağında İstanbul böyle görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 182 lira para ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı.