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  3. 19 Nisan 2020 10:20

Sokağa çıkma yasağında İstanbul böyle görüntülendi

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 182 lira para ceza kesildi.

Sokağa çıkma yasağında İstanbul böyle görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

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Sokağa çıkma yasağında İstanbul böyle görüntülendi

Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. 

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Sokağa çıkma yasağında İstanbul böyle görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasında trafik ekipleri denetleme yaptı. 

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Sokağa çıkma yasağında İstanbul böyle görüntülendi

Ekipler sürücüleri durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı.

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