İstanbul'da plajlar doldu, sosyal mesafe unutuldu
İstanbul'da bugün plaj ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu vardı. Objektiflere, eğlenmek ve serinlemek isteyen insanların koronavirüs önlemlerini unuttuğu fotoğrafları yansıdı.
Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Bulutlu havaya rağmen yüzlerce kişi Menekşe Plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve ağaç altlarında piknik yaptı.
Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.