İstanbul'da plajlar doldu, sosyal mesafe unutuldu

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Bulutlu havaya rağmen yüzlerce kişi Menekşe Plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve ağaç altlarında piknik yaptı.