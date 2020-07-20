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  3. 20 Temmuz 2020 00:25

İstanbul'da plajlar doldu, sosyal mesafe unutuldu

İstanbul'da bugün plaj ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu vardı. Objektiflere, eğlenmek ve serinlemek isteyen insanların koronavirüs önlemlerini unuttuğu fotoğrafları yansıdı.

İstanbul'da plajlar doldu, sosyal mesafe unutuldu

İstanbullular bugün plajlara ve mesire alanlarına akın etti. 

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İstanbul'da plajlar doldu, sosyal mesafe unutuldu

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Bulutlu havaya rağmen yüzlerce kişi Menekşe Plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve ağaç altlarında piknik yaptı.

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İstanbul'da plajlar doldu, sosyal mesafe unutuldu

Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.

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İstanbul'da plajlar doldu, sosyal mesafe unutuldu

Plajda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde plajdaki doluluk dikkat çekti.

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