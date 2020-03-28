İstanbul'da sahiller boş kaldı
Dün İçişleri Bakanlığınca; sahil, park, mesire ve piknik alanlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarına yönelik genelge göndermesiyle sahil, park, mesire alanlarına gece saatlerinden itibaren kısıtlama getirildi.