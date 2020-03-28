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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: ''ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLAR DURDURULMUŞTUR''
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  3. 28 Mart 2020 11:50

İstanbul'da sahiller boş kaldı

Dün İçişleri Bakanlığınca; sahil, park, mesire ve piknik alanlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti.

İstanbul'da sahiller boş kaldı

İstanbul, Caddebostan ve Üsküdar sahilleri bugün boş kaldı.

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İstanbul'da sahiller boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. 

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İstanbul'da sahiller boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarına yönelik genelge göndermesiyle sahil, park, mesire alanlarına gece saatlerinden itibaren kısıtlama getirildi.

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İstanbul'da sahiller boş kaldı

Genelgenin yürürlüğe girmesi ile birlikte bugün İstanbul sahil şeritleri boş kaldı.

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