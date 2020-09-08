  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Eylül 2020 09:50

İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. 

1/ 7
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk

Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü.

2/ 7
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk

Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. 

3/ 7
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk

Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM