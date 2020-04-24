İstanbul'da yasağın ardından ramazan sessizliği!
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul ramazan ayına sakin girdi.
Avrupa Yakası'ndaki Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar ve Kadıköy'deki cadde, meydan ve sahillerin boş olduğu gözlendi.
Kentin işlek caddelerinden Bağdat Caddesi ve Cadde Bostan'da da sessizlik hakim. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, uygulama noktaları oluşturdu.