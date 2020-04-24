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  3. 24 Nisan 2020 19:55

İstanbul'da yasağın ardından ramazan sessizliği!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

İstanbul'da yasağın ardından ramazan sessizliği!

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul ramazan ayına sakin girdi.

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İstanbul'da yasağın ardından ramazan sessizliği!

Avrupa Yakası'ndaki Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar ve Kadıköy'deki cadde, meydan ve sahillerin boş olduğu gözlendi. 

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İstanbul'da yasağın ardından ramazan sessizliği!

Kentin işlek caddelerinden Bağdat Caddesi ve Cadde Bostan'da da sessizlik hakim. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, uygulama noktaları oluşturdu.

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İstanbul'da yasağın ardından ramazan sessizliği!

Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi isteniyor.

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