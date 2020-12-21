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  3. 21 Aralık 2020 13:50

İstanbul'a 400 bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında 400 bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvurularını gerçekleştiren adayların heyecanla beklediği sınav tarihi belli oldu.

İstanbul'a 400 bekçi alınacak

2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

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İstanbul'a 400 bekçi alınacak

2020 1. dönem bekçilik sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda çoktan seçmeli 5 seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak. Adaylara 100 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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İstanbul'a 400 bekçi alınacak

Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır. KONULAR SORU SAYISI Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20 Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15 Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 GENEL TOPLAM: 100

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İstanbul'a 400 bekçi alınacak

Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

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