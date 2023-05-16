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İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı

Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen masalsı güzellikleri ile uçsuz bucaksız kanola tarlaları İstanbul’da şehrin ortasında görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kanola tarlası havadan görüntülendi.

İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı - Resim: 1

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları İstanbul Avcılar’da şehrin ortasında havadan görüntülendi. 

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İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı - Resim: 2

Her gün yüz binlerce aracın yanından geçtiği yüzlerce metre uzunluğundaki dev kanola tarlası sarı ve yeşil tonları ile İstanbul’da yoğun yapılaşma yanında hemen dikkat çekiyor. 

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İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı - Resim: 3

Uçsuz bucaksız sarı tarlalar gören birçok vatandaş ise, aracından inerek fotoğraf çektiriyor. Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan kanola tarlası Avcılar’ın manzarasına adeta renklendiriyor. 

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İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı - Resim: 4

Yüzlerce yapının arasında sarıya bürünen devasa boyuttaki tarla kartpostallık manzaralar oluşturuyor. 

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